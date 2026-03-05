Stamattina una lieve scossa di terremoto è stata registrata nell’area dei Campi Flegrei a Napoli. Il sisma, di magnitudo Md 2.4, si è verificato alle 5:04 con epicentro in mare. Il punto di origine è stato individuato nei pressi di Lucrino, nel Golfo di Pozzuoli. La profondità stimata è stata di circa tre chilometri sotto il livello del suolo.

La scossa è stata rilevata e analizzata dalla Sala Operativa dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’Osservatorio Vesuviano con sede a Napoli. Gli strumenti di monitoraggio hanno localizzato con precisione l’evento, indicando una magnitudo di 2.4 con un’incertezza dello 0.3.

In una comunicazione ufficiale, l’Osservatorio Vesuviano ha informato il Comune di Pozzuoli dell’accaduto. Secondo quanto riferito, il terremoto si è verificato alle 05:04 ora locale. L’epicentro è stato collocato nel Golfo di Pozzuoli. La profondità calcolata dagli strumenti è risultata pari a circa 2,75 chilometri.

L’evento sismico potrebbe essere stato accompagnato anche da un forte boato. Alcuni abitanti delle zone più vicine all’epicentro avrebbero infatti avvertito il rumore durante la scossa. Si tratta di un fenomeno che talvolta accompagna i terremoti superficiali. Al momento, comunque, non risultano segnalazioni di danni o situazioni di pericolo.