Tragedia in spiaggia, annegati due fratelli ad Anzio: uno ha tentato di salvare l’altro, inutili i soccorsi

Un tranquillo pomeriggio d’estate si è trasformato in tragedia sulle coste del litorale laziale. Due fratelli, di 68 e 70 anni, sono annegati nelle acque di fronte allo stabilimento balneare “Dea Fortuna”, ad Anzio, in provincia di Roma.

Secondo le prime ricostruzioni, uno dei due uomini si trovava in difficoltà mentre faceva il bagno. L’altro, nel tentativo disperato di salvarlo, si è gettato in mare per soccorrerlo, ma entrambi sono stati sopraffatti dalla forza delle correnti.

A nulla sono valsi i soccorsi immediati. I bagnini dello stabilimento, i volontari e successivamente gli operatori del 118 e della Capitaneria di Porto si sono precipitati sul posto. Ma per i due fratelli non c’è stato nulla da fare: i loro corpi sono stati recuperati ormai privi di vita.

Il dramma si è consumato in pochi minuti, sotto gli occhi increduli di decine di bagnanti. Alcuni testimoni raccontano di aver visto i due uomini annaspare mentre le onde li trascinavano a largo. Le condizioni del mare, apparentemente tranquille, nascondevano insidie improvvise e pericolose.

I due fratelli, residenti nella zona, erano molto conosciuti dalla comunità locale. L’intera città di Anzio è ora sotto shock per una tragedia che ha lasciato un segno profondo. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, ma tutto fa pensare a una tragica fatalità.