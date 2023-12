Ultim’ora, Zanoli va al Genoa. Schira annuncia: “Affare fatto e confermato”

La SSC Napoli non si ferma nemmeno a Natale. Come annunciato da Nicolò Schira su X, è stato raggiunto l’accordo tra la dirigenza partenopea e il Genoa per il trasferimento in Liguria del terzino azzurro Alessandro Zanoli, il quale lascerà la squadra nelle prossime ore per trasferirsi al Grifone.

“Affare fatto e confermato! Alessandro Zanoli arriverà al Genoa dal Napoli in prestito”, scrive il giornalista su X.

ALESSANDRO ZANOLI LASCIA NAPOLI IN PRESTITO PER 6 MESI, IL NAPOLI PRENDERA’ UN NUOVO TERZINO

Il Napoli è ad un passo dal primo acquisto per il mercato di gennaio: Davide Faraoni. Il difensore arriverà in azzurro nei prossimi giorni e prenderà il posto di Alessandro Zanoli che andrà via in prestito, probabilmente al Genoa.

L’annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime ore, con il terzino che arriverebbe in azzurro a costo zero, senza quindi un riconoscimento economico alla squadra attualmente detentrice del cartellino, l’Hellas Verona.

Su X, Nicolò Schira scrive: “Davide Faraoni potrà lasciare il Verona gratis a gennaio. L’esterno ha già concordato condizioni personali con il Napoli per un contratto fino al 2026 (1 milione all’anno). Adesso si aspetta la decisione finale su Mazzocchi: se non si trova l’intesa con la Salernitana, Faraoni sarà un giocatore del Napoli“.