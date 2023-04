Umtiti offerto a Inter e Roma

Il francese non trova posto al Barça, che sta ancora cercando una squadra per lui

Il Barcellona rinuncerà a Samuel Umtiti per la prossima stagione. Il centravanti è attualmente in prestito al Lecce, squadra di Serie A, e tutti gli indizi fanno pensare a un suo ritorno alla Can Barça. Secondo fonti vicine al club, la squadra italiana non ha intenzione di trattenere il francese per la prossima stagione, quindi la sua permanenza in Italia potrebbe terminare, oppure no. Secondo le informazioni del giornalista Nicolò Schira, il Barça avrebbe offerto a Inter e Roma l’ingaggio di Samuel Umtiti.

Come abbiamo riportato su fichajes.net, Umtiti aveva tra le sue ‘pretendenti’ il Milan. I Culés avevano proposto il suo trasferimento ai nerazzurri qualche mese fa, che però non avevano dato alcuna risposta. Ora, poco dopo, il Barça ha inserito la Roma nella trattativa. In primo luogo, l’Inter aspetterà di vedere cosa succederà con Milan Skriniar. Il centravanti ha chiuso la sua partenza per il PSG, ma potrebbe essere accorciata e rimanere a Milano. In caso contrario, l’Inter sarebbe disposta a puntare su Umtiti. D’altra parte, José Mourinho non ha molta fiducia in lui. Lo Special One considererebbe il suo ingaggio del tutto fuori discussione.

Umtiti: una carriera che prometteva ma che è finita nel dimenticatoio

Se sette anni fa ci aveste detto che Samuel Umtiti avrebbe giocato in prestito al Lecce, non ci avremmo creduto. Il livello che ha dimostrato quando ha fatto il salto al Barcellona e ha vinto una Coppa del Mondo con la Francia come giocatore chiave è stato scandaloso. Molti anni dopo, l’accumulo di infortuni ha spezzato una carriera che prometteva tanto. Inoltre, tutti gli infortuni sono stati di lunga durata, il che ha fatto calare notevolmente il ritmo del francese. A peggiorare le cose, nessuna squadra lo ha in mente per la prossima stagione, quindi Umtiti avrà un problema serio.