lunedì, Settembre 22, 2025
HomeCalcioSerie AUn azzurro chiede più spazio: cosa potrà fare Antonio Conte?
Serie A

Un azzurro chiede più spazio: cosa potrà fare Antonio Conte?

Walter Molino
Di Walter Molino
0

In attesa della partita di stasera contro il Pisa che chiuderà la quarta giornata di Serie A, Antonio Conte, dopo mercato con ben nove innesti sta ancora valutando attentamente i calciatori che ha a disposizione, cercando di farli ruotare al meglio. In realtà, tra queste rotazioni ancora non è riuscito a trovare il suo spazio Noa Lang, esterno offensivo olandese arrivato in estate, ma finora relegato a un ruolo marginale.

Lang è stato uno colpi del mercato estivo e il club ha speso 27 milioni di euro per strapparlo al PSV, giacché la dirigenza era convinto delle sue doti. Tuttavia, l’esterno non è ancora riuscito a imporsi nello scacchiere azzuro: infatti, nelle prime gare di Serie A ha collezionato appena due brevi apparizioni, avendo giocato solamente diciassette minuti, come ribadisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Per Lang, arrivato in estate dal Psv, appena 17 minuti in stagione con due presenze nelle prime due. Con Fiorentina e all’Etihad è rimasto in panchina senza avere la possibilità di giocare. Ha voglia di imporsi e di dimostrare le sue doti”.

Tra le possibili ragioni di questo scarso impiego, la redazione di AreaNapoli.it, ne aveva indicate principalmente due: Lang ancora non ha assimilato in maniera efficace i dettami  tattici richiesti da Antonio Conte; inoltre, il cambio modulo riduce naturalmente lo spazio per un’ala pura come lui. Infine, da non sottovalutare anche la differenza tra il campionato italiano, più tattico e fisico, rispetto all’Eredivisie olandese.

Secondo le probabili formazioni di stasera, Lang dovrebbe partire comunque dalla panchina con possibilità di inserimento a gara in corso. Logicamente, l’entrata dell’ex PSV nelle rotazioni è auspicabile anche per garantire e far fruttare la profondità della rosa in vista degli impegni ravvicinati.

Articolo precedente
Napoli, in arrivo il rinnovo di uno dei calciatori più importanti
Walter Molino
Walter Molino
Laureato in Mediazione Linguistica e Culturale (Spagnolo, Portoghese e Catalano) all'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", appassionato di calcio e basket.
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode