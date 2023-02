Un binomio vincente: il design incontra la moda

Storicamente, fra la moda e il design c’è sempre stato un rapporto molto forte, che potremmo definire quasi indissolubile. Infatti, i designer prendo molto spesso spunto dagli ultimi trend che arrivano dal mondo della moda, sia per quanto riguarda i materiali che i colori, oltre che nella scelta di accostamenti e geometrie.

In questo articolo approfondiremo il legame tra questi due mondi e vedremo cosa genera il loro incontro.

Il legame tra moda e design

Se si osservano con attenzione le collezioni stagionali, che vengono periodicamente presentate durante le sfilate di moda di tutto il mondo, è possibile notare come queste scelte avranno delle ripercussioni, a volte anche in modo inconsapevole, sulle proposte realizzate nel campo del design.

In alcuni casi, poi, sono proprio le case di moda a richiedere la collaborazione di grandi brand nel settore del design al fine di realizzare quelle che in gergo vengono chiamate capsule collection, ovvero collezioni formate da una serie limitata di capi rispetto ad una tradizionale. Di solito si tratta di un numero che va dagli 8 ai 15 capi, in base all’obiettivo dello stilista e del marchio.

Gli esempi da poter citare sono tanti, come le scarpe realizzate dall’architetto Jean Nouvel, o la linea ideata da Tom Dixon per una nota azienda di abbigliamento sportivo.

E poi abbiamo anche esempi in cui forme geometriche e architettura si fondono in borse di design che diventano opere dal fascino unico.

Recentemente, si sta anche verificando il passaggio opposto, ovvero i grandi marchi del design si avvicinano ai grandi stilisti della moda per richiedere una collaborazione per la creazione di capsule collection. Allo stile di progettazione tecniche si uniscono, così, creatività e capacità di dar vita a nuovi trend da parte degli stilisti.

Il rapporto tra moda e design si fa sempre più intenso e interessante

Negli ultimi anni, il rapporto di collaborazione tra design e moda è diventato sempre più intenso e proficuo. Infatti, sono tante le esperienza che questi due mondi si scambiano continuamente, grazie anche alle fiere di settore che hanno un ruolo determinante nell’abicinare il mondo molto esclusivo e glamour della moda con l’inclusività del settore del design.

Le contaminazioni tra moda e design hanno dato vita a un continuo trasferimento di informazioni da un settore all’altro che possiamo considerare come un elemento di innovazione e progresso.

Di particolare interesse è la nuova generazione di progettisti che stanno effettuando moltissime sperimentazioni in ambito di moda e design. In particolare spicca il lavoro effettuato dai progettisti olandesi e belgi.

La creatività nasce dallo scambio tra queste due arti: moda e design

Negli esempi che moda e design ci hanno donato è evidente come questi due mondi riescano a intersecarsi in maniera perfetta. Questo è reso possibile da una comune visione della creatività che viene vissuto come un processo trasversale e multidisciplinare.

La creatività che scaturisce dagli scambi tra design e moda (includendo in questo senso anche arte e architettura) consentono di contaminare i linguaggi e di dar vita a progetti che possono durare a lungo nel tempo per diverse qualità come bellezza e valore.

Particolarmente interessante è notare come la moda guardi al settore del design in termini di prodotto. Il design, invece, si interessa maggiormente ai processi che fanno parte della moda, in modo particolare a quelli che sono connessi alla distribuzione e alla comunicazione.

Moda e design rappresentano un unico universo

Abbiamo visto come il mondo della moda e del design siano sempre più legati negli ultimi anni. Per tanto tempo, però, il settore della moda ha vissuto e si è sviluppato in modo autonomo da quello del design.

Gli esperti e i professionisti dei due settori si concentravano su informazioni completamente diverse e non trovavano mai il modo per potersi incontrare.

In realtà, come abbiamo anche visto, questi due mondi hanno molti punti in comune e più di quanto si potesse pensare. La moda, infatti, non rappresenta solamente una tendenza p un modello estetico, ma è di più. Si tratta di una elevata espressione del gusto che incorpora anche lo stile.

Il design, dall’altra parte, prevede una progettazione che faccia convivere due elementi fondamentali: estetica e funzionalità. Proprio per questo motivo richiede un tipo di produzione che superi il concetto di usabilità, per inglobare l’aspetto creativo del processo. In poche parole, questo vuol dire non una utilità banale, ma è l’oggetto che si mette al servizio dell’arte e della bellezza estetica.

Considerazioni finali

Oggi sappiamo bene come il mondo della moda non possa più fare a meno dell’esperienza e dell’innovazione del design. Da qui, infatti, prende ispirazione per gli studi che riguardano forme, colori, spazi e linee.

L’alta moda è l’esempio supremo di come questo legame funzioni perfettamente. Nelle sfilate, infatti, è ormai facile vedere sfilare abiti che presentano un design innovativo, che a volte viene spinto alle forme più estreme.