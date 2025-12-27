Un calciatore del Napoli finito nel mirino di un club di Premier

La cessione di Niclas Füllkrug al Milan, arrivata con la formula del prestito con diritto di riscatto, ha aperto un vuoto importante nell’attacco del West Ham. Gli Hammers, che avevano puntato sull’esperienza e sul fisico del centravanti tedesco per affrontare una stagione impegnativa in Premier League e nelle competizioni europee, si ritrovano ora costretti a intervenire nuovamente sul mercato.

Füllkrug non ha convinto in Premier e adesso avrà la possibilità di riscattarsi agli ordini di Massimiliano Allegri per provare a dare al Milan quel centravanti di cui i rossoneri hanno bisogno per puntare allo scudetto. La priorità del West Ham, invece, resta quella di individuare un profilo già rodato per la Premier League. In quest’ottica, i nomi più caldi sono quelli di Chris Wood del Nottingham Forest e di Jørgen Strand Larsen del Wolverhampton.

Tuttavia, il mercato non si limita ai confini britannici. Sui taccuini dei dirigenti degli Hammers sono finiti anche due nomi provenienti dalla Serie A: Valentín Castellanos della Lazio e Lorenzo Lucca del Napoli. Castellanos ha dimostrato di saper reggere la pressione di un grande club e di essere un attaccante completo, abile sia in area sia nel lavoro per la squadra. Un suo eventuale trasferimento rappresenterebbe una scommessa intrigante per il West Ham.

Lucca, invece, con il rientro ormai imminente di Romelu Lukaku e la presenza di Rasmus Højlund, è scivolato nelle gerarchie del Napoli fino a diventare la terza scelta. Una situazione che rischia di ridurre drasticamente il suo minutaggio, compromettendo crescita e continuità. Per questo, un trasferimento all’estero potrebbe trasformarsi in un’opportunità di rilancio.

Tuttavia, il calendario del Napoli d’ora in avanti sarà fitto di impegni: a gennaio ci saranno i big match, entrambi in trasferta, contro l’Inter dell’11 gennaio e contro la Juventus il 25. Inoltre, proprio a ridosso della sfida ai bianconeri ci saranno le ultime due giornate di Champions League, per cui Conte dovrà valutare se numericamente è possibile privarsi di una pedina in attacco.