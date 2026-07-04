Un calciatore del Napoli nel mirino della Fiorentina?

Il futuro di Noa Lang potrebbe essere ancora a tinte azzurre. Dopo le indiscrezioni che lo vedevano vicino a una cessione, l’esterno offensivo olandese è infatti destinato, almeno per il momento, a restare a disposizione di Massimiliano Allegri. La situazione di mercato attorno al giocatore si è raffreddata nelle ultime ore, aprendo nuovi scenari per la prossima stagione del Napoli.

A incidere sul cambio di prospettiva è stata innanzitutto la decisione del Galatasaray di non esercitare il diritto di riscatto. Il club turco, che aveva seguito con interesse Lang, ha scelto di orientarsi verso altri obiettivi, facendo così sfumare una delle piste considerate più concrete per la partenza dell’ex PSV Eindhoven.

Anche la Fiorentina sembrava pronta a inserirsi nella corsa per il talento olandese. Tuttavia, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la società viola avrebbe cambiato strategia, concentrando le proprie attenzioni su Luca Koleosho del Burnley. Una svolta che riduce ulteriormente le possibilità di una cessione immediata di Lang.

In assenza di offerte convincenti, il numero offensivo del Napoli tornerà quindi ad allenarsi agli ordini di Allegri. Il tecnico potrà valutarne le condizioni nel corso del ritiro estivo, verificando se il giocatore possa ritagliarsi un ruolo importante all’interno del nuovo progetto tattico. Le qualità tecniche di Lang non sono mai state messe in discussione, ma serviranno continuità e rendimento.

Il mercato, comunque, è ancora lungo e nuovi interessamenti potrebbero emergere nelle prossime settimane. Fino a quel momento, Noa Lang resterà un’opzione concreta per il Napoli. La sua permanenza, inizialmente ritenuta improbabile, potrebbe trasformarsi in una risorsa per Allegri, che attende di capire se puntare definitivamente sull’esterno olandese.