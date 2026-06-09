Un calciatore della Serie A vuole a tutti i costi il Napoli: ecco di chi si tratta

Il Napoli continua a monitorare con attenzione la situazione legata a Mario Gila, difensore della Lazio individuato come uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Il profilo dello spagnolo piace particolarmente alla dirigenza azzurra e sarebbe considerato ideale per il progetto tecnico di Massimiliano Allegri, pronto a costruire una squadra competitiva per il nuovo ciclo.
La trattativa, tuttavia, si presenta tutt’altro che semplice. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il presidente della Lazio Claudio Lotito avrebbe fatto una promessa chiara a Gennaro Gattuso: provare in ogni modo a trattenere il centrale spagnolo nella Capitale. Il club biancoceleste non vorrebbe privarsi di uno dei suoi difensori più affidabili, soprattutto in una fase delicata di ricostruzione.
C’è però un dettaglio che potrebbe cambiare gli scenari. Lotito sarebbe disposto a sedersi al tavolo delle trattative solo davanti a un’offerta ritenuta irrinunciabile, fissata attorno ai 30 milioni di euro. Una cifra importante, resa ancora più significativa dalla presenza del Real Madrid, che conserva il 50% sulla futura rivendita del calciatore dopo averlo ceduto alla Lazio anni fa.
Dal canto suo, Mario Gila sembrerebbe vedere di buon occhio un eventuale trasferimento in azzurro. La prospettiva di approdare al Napoli eserciterebbe un forte fascino sul giocatore, recentemente avvistato in città insieme alla compagna durante una visita privata, episodio che ha inevitabilmente alimentato indiscrezioni e curiosità.
Il direttore sportivo Giovanni Manna segue il difensore da tempo e lo considera una priorità assoluta per rinforzare la retroguardia. Il Napoli osserva, prepara le mosse e spera che la volontà del giocatore possa rivelarsi decisiva per sbloccare una trattativa tutt’altro che semplice.