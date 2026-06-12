venerdì, Giugno 12, 2026
HomeSportCalciomercatoUn calciatore si è già promesso al Napoli: affare da 25 milioni
Calciomercato

Un calciatore si è già promesso al Napoli: affare da 25 milioni

Walter Molino
Di Walter Molino
0
Fonte Flickr

Il Napoli continua a monitorare con attenzione il mercato internazionale e tra i profili più graditi alla dirigenza azzurra spicca quello di Anan Khalaili, esterno offensivo dell’Union Saint-Gilloise che avrebbe già espresso il proprio gradimento per un eventuale trasferimento. Secondo le ultime indiscrezioni, tra il giocatore e il club partenopeo sarebbe stato raggiunto un accordo di massima per un contratto della durata di cinque anni, segnale di una volontà reciproca di costruire qualcosa di importante.

Classe 2004, Khalaili è considerato uno dei talenti emergenti più interessanti del panorama calcistico israeliano. Cresciuto calcisticamente nel Maccabi Haifa, il giovane attaccante si è messo in evidenza grazie alla sua rapidità, alla capacità di saltare l’uomo e alla versatilità offensiva, qualità che gli permettono di agire sia da ala destra che da ala sinistra, oltre a ricoprire all’occorrenza ruoli più avanzati.

Nonostante il forte interesse del Napoli, la trattativa non appare semplice. Il principale ostacolo resta infatti la valutazione economica del cartellino: il club proprietario del giocatore avrebbe fissato il prezzo attorno ai 25 milioni di euro, cifra ritenuta ancora troppo elevata dalla società azzurra, intenzionata a non affrettare le operazioni di mercato.

Per questo motivo il Napoli starebbe mantenendo una posizione attendista, valutando possibili margini di trattativa o formule alternative per abbassare le richieste economiche.

Resta però viva la convinzione che Khalaili possa rappresentare un investimento importante per il futuro. Tutto ciò ancora in attesa che il Napoli possa ufficializzare Massimiliano Allegri come nuovo allenatore.

Articolo precedente
Napoli, Lucca piace ad una squadra di Serie A
Walter Molino
Walter Molino
Laureato in Mediazione Linguistica e Culturale (Spagnolo, Portoghese e Catalano) all'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", appassionato di calcio e basket.
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode