Un campione del Barcellona visita Positano. I tifosi del Napoli: “È lui il dopo Osimhen?”

A Positano i turisti e gli stessi abitanti della cittadina sono rimasti sorpresi quando hanno visto uno dei migliori calciatori al Mondo visitare la città verticale: Robert Lewandowski. L’attaccante del Barcellona e della Nazionale polacca si è concesso qualche ora di relax proprio in Campania dove ha visitato i luoghi simbolo della città. Molti i turisti che hanno voluto un foto con il bomber, il quale si è rivelato molto disponibile.

Alcuni tifosi del Napoli hanno azzardato un possibile approdo a Napoli del calciatore 34enne il quale, attualmente, ha una clausola rescissoria da 500 milioni di euro con il Barcellona. “Che sia lui il sostituto di Osimhen?“, scrivono alcuni tifosi partenopei sui social network. Ad oggi, però, non c’è nessun accostamento del giocatore al club partenopeo anche perché fuori dai parametri imposti dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Ai tempi di Pierpaolo Marino, il Napoli provò ad approcciarsi all’attaccante polacco. Queste le dichiarazioni dell’ex dirigente partenopeo: “Non eravamo ancora in Serie A, si scrivevano sulla città cose indecenti e ovviamente false, perdemmo qualche occasione. Ma avevamo visto giusto: Modric, Lewandowski e Huntelaar. Non so se mi spiego. Non male, eh?”.