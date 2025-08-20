Un club di A “teme” l’affondo del Napoli per il suo top player

Gli ultimi giorni di calciomercato in casa Napoli saranno indubbiamente frenetici: c’è necessità di comprare un altro attaccante dopo il serio infortunio di Romelu Lukaku che lo terrà lontano dai campi almeno per 3 mesi. Sono molti i nomi già in circolo, ma per ora ancora su nessuno è stato compiuto l’affondo definitivo.

L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino riporta l’interesse del Napoli per un altro attaccante della Serie A: Moise Kean della Fiorentina. Secondo quanto riportato dal giornale partenopeo, più che un interesse del Napoli, al momento si tratterebbe di un timore del club toscano, provocato da un interesse di qualche mese fa che non si è poi più concretizzato.

L’ex attaccante della Juventus era il piano A dell’Al-Qadisiyah prima che il club arabo decidesse di virare definitivamente su Retegui dell’Atalanta. La sua valutazione era sui 50 milioni di euro, cifra che poi è stata versata ai bergamaschi per portare via l’altro attaccante della Nazionale Italiana.

La situazione di Kean sembrava dunque essere rientrata e il nuovo allenatore Stefano Pioli sta iniziando a costruire gli schemi della nuova Fiorentina contando su di lui, ma ora le notizie dell’ultim’ora potrebbero rimescolare lo scacchiere delle punte di Serie A, il cui valzer ieri ha visto l’Atalanta acquistare Krstovic del Lecce.

Il colpo Kean al Napoli sarebbe comunque molto complicato visto che il club di Commisso non abbasserebbe facilmente le pretese di 50 milioni di euro e al giocatore andrebbe garantito uno stipendio di almeno 4 milioni di euro. Il giocatore era stato già sondato a giugno dal DS Manna, ma le alte richieste dei viola fecero tramontare subito l’operazione.