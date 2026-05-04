Un club di Premier League piomba su un calciatore del Napoli!

Il futuro di Alex Meret potrebbe essere lontano dal Napoli. Il portiere protagonista delle ultime stagioni culminate con la conquista di due scudetti, sembra destinato a lasciare il club al termine dell’annata in cui ha dovuto cedere la sua maglia da titolare. Dopo l’arrivo estivo di Milinkovic-Savic, infatti, complice anche qualche infortunio, Meret non è più riuscito a riconquistare i pali azzurri.

Il cambio nelle gerarchie deciso da Antonio Conte ha inciso profondamente sul futuro dell’estremo difensore friulano. Meret, classe 1997, si ritrova ora in una fase delicata della propria carriera, in cui la necessità di giocare con continuità potrebbe spingerlo a valutare nuove opportunità lontano da Napoli.

Tra le squadre interessate, secondo quanto riporta AreaNapoli, emerge il Tottenham, club di Premier League che segue con attenzione la situazione. Gli Spurs hanno già dimostrato in passato di puntare su portieri provenienti dal campionato italiano, come nel caso di Guglielmo Vicario, rivelatosi poi una scelta vincente. Lo stesso Vicario, però, non è sicuro della sua permanenza a Londra e una sua possibile partenza libererebbe un posto al Tottenham.

L’interesse del club londinese potrebbe trasformarsi in una trattativa concreta nelle prossime settimane. Il Napoli, consapevole della situazione contrattuale del giocatore, avrebbe già fissato il prezzo per una possibile cessione, rendendo l’operazione accessibile.

La richiesta, stando a quanto riportato da AreaNapoli, si aggira intorno ai 15 milioni di euro, cifra considerata abbordabile per un portiere con esperienza internazionale. Dopo stagioni altalenanti e un recente ridimensionamento del suo ruolo, Meret potrebbe dunque iniziare una nuova avventura, cercando continuità e rilancio in un contesto diverso.