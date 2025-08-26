Un club di serie A va su un azzurro

Il Napoli sembrerebbe essere in fase di cessioni, dopo un calciomercato che ha portato buone nuove leve ad Antonio Conte. In uscita ci saranno Zanoli e si dice anche Pasquale Mazzocchi, anche se quest’ultimo potrebbe clamorosamente rimanere

Zanoli verso l’Udinese

Il Napoli, come detto, è proiettato verso il cercare di sfoltire il più possibile la rosa. Prima di affondare per Juanlu Sanchez del Siviglia. Il club spagnolo vive una crisi senza precedenti nella sua storia e deve vendere, il Napoli però ha messo per il momento la trattativa in standby.

Sembrerebbe che si voglia prima liberare posto, così da avere maggior spazio di manovra per gli allenamenti e una rosa più snella dagli esuberi. Zanoli, in tal senso, sarebbe proiettato verso un addio. L’Udinese lo vuole e sembra ci sia la possibilità concreta che il calciatore azzurro saluti.

E Mazzocchi?

Il colpo di scena sembrerebbe arrivare da Pasquale Mazzocchi. Si è parlato di un suo addio per settimane, con il Sassuolo che ci ha provato, ma per ora nulla di fatto. Su di lui si registra anche l’interesse della Cremonese che potrebbe cercare di inserire un altro esterno alla propria rosa. Il problema? Antonio Conte potrebbe decidere di trattenere il giocatore, per non rischiare di rimanere corto in quella zona del campo, visto il triplo impegno di quest’anno.