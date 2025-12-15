lunedì, Dicembre 15, 2025
Un difensore del Napoli nel mirino del Borussia: le ultime

Giuseppe Federici
Di Giuseppe Federici
stadio-diego-armando-maradona Napoli
Fonte: Wikimedia Commons

Un giovane difensore del Napoli è finito nel mirino di una squadra tedesca, ossia il Borussia Monchengladbach. Il club bianconero vuole assicurarsi, infatti, le prestazioni di Nosa Obaretin

Un altro difensore italiano in Germania

Non solo Chiarodia, anche Obaretin potrebbe finire al Borussia Monchengladbach di Eugen Polanski. Il tecnico polacco vuole rinnovare la linea arretrata e oltre a voler prendere qualche terzino, sono già spuntati vari nomi, l’allenatore vorrebbe un nuovo difensore.

Chiarodia aveva iniziato la stagione come titolare, o quasi, della squadra tedesca e ora il tecnico polacco sembrerebbe volere anche il talento italo nigeriano per rinforzare la propria rosa. Obaretin, infatti, potrebbe fare il grande salto e finire direttamente in Bundesliga.

La situazione

Il classe 2003 sta disputando una buona stagione ad Empoli in Serie B, tanto che l’anno prossimo potrebbe finire per avere una chance con la prima squadra dei partenopei. Il punto? La difficoltà che, però, potrebbe trovare nell’imporsi visti i tanti volti all’interno della retroguardia partenopea.

È ancora presto per parlare di una trattativa impostata, ma il club tedesco starebbe iniziando ad avviare i contatti sulla base di un prestito con diritto di riscatto con il Napoli. L’Empoli, però, lo ha in prestito secco e sarà la parola dei toscani l’ultima sulla questione. La squadra azzurra non vorrebbe privarsi del giocatore, ma il Napoli potrebbe ravvivare il rapporto con loro mandando in prestito al suo posto Marianucci.

