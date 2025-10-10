Un difensore del Napoli sta brillando nel Giugliano: ecco chi è

Un giovane calciatore di proprietà del Napoli sta dimostrando di poter meritare, passo dopo passo, una chance nella prima squadra partenopea. Si parla di Luigi D’Avino, centrale difensivo classe 2005 che gioca nel Gubbio

Giovani allo sbaraglio

Il giovane di oggi è Luigi D’Avino, difensore classe 2005 di proprietà del Napoli in prestito al Giugliano che sta dimostrando di essere in netta crescita. Nonostante soli 5 punti in 8 giornate di Lega Pro, il giovane talento si sta mettendo pian piano in mostra.

Luigi D’Avino le ha giocate sempre quasi tutte, non venendo convocato solo contro la Cavese e giocando appena 45 minuti contro il Trapani. Nella prima giornata è stato abbastanza sfortunato, colpa di un autogol, ma quando ha giocato da terzino destro ha dato il suo meglio.

Deve ancora crescere

C’è da dire che qualche colpo lo ha già dimostrato, ma deve sicuramente migliorare molto. Lascia presagire bene, non diventi titolare tra i professionisti così a caso, e deve prendere più dimestichezza contro gli avversari, soprattutto nei contrasti e nel gestire il pallone. D’Avino può essere davvero un buon giocatore, con il Napoli che lo sta attenzionando per il futuro. Resta a lui: saprà giocarsi le proprie carte o finirà per diventare un altro bel prospetto disperso nella massa?