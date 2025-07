Un ex Juventus vicinissimo al Napoli: ecco di chi si tratta

Il Napoli è fortemente interessato a Fabio Miretti, giovane centrocampista della Juventus, e sembra che anche il calciatore abbia manifestato la propria disponibilità a vestire la maglia azzurra. I contatti avviati nei giorni scorsi tra Giovanni Manna, attuale dirigente del Napoli ed ex Juventus, e l’agente del giocatore, Giovanni Branchini, hanno dato i risultati sperati. Miretti, classe 2003, è considerato un profilo molto interessante per il futuro del centrocampo partenopeo.

Secondo quanto riportato da AreaNapoli.it, l’accordo tra il Napoli e il calciatore sarebbe già stato trovato. Miretti avrebbe accettato un contratto quinquennale con uno stipendio vicino a 1,5 milioni di euro netti a stagione, quasi il doppio di quanto guadagna attualmente alla Juventus. La società partenopea intende chiudere l’operazione già in questa finestra di mercato estiva, approfittando delle difficoltà economiche della Juventus e della necessità dei bianconeri di fare cassa.

La Juventus, infatti, si trova in una fase delicata sul fronte uscite: non riesce a cedere Timothy Weah, nonostante l’interesse del Marsiglia, che però non è disposto a spendere i 20 milioni richiesti. Questo frena gli investimenti in entrata, costringendo la società a valutare anche cessioni strategiche come quella di Miretti. Il Napoli vuole sfruttare questa situazione per strappare un prezzo vantaggioso.

Il valore iniziale del cartellino di Miretti si aggirava tra i 15 e i 20 milioni di euro, ma ora i bianconeri potrebbero scendere a 15 milioni pur di facilitare l’operazione. Dal canto suo, il Napoli preferirebbe un’operazione più graduale, come un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, soluzione che permetterebbe di dilazionare l’investimento.

Tuttavia, la Juventus sembrerebbe orientata verso una cessione a titolo definitivo, per incassare subito e reinvestire in entrata su nomi come Jadon Sancho o per riprendere Kolo Muani. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se le due società riusciranno a trovare un’intesa anche sulla formula dell’operazione. Intanto, Fabio Miretti sembra già pronto a iniziare una nuova avventura sotto il Vesuvio.