Un ex Napoli alla Juve? A giugno possibile un altro ‘tradimento’: “In Italia è la squadra più importante”

La stagione del Napoli sicuramente non è positiva. Gli azzurri, infatti, sono partiti con l’obiettivo di lottare per lo Scudetto ed invece si ritrovano nella parte destra della classifica con Aurelio De Laurentiis che è stato costretto ad esonerare Carlo Ancelotti due mesi fa ed ingaggiare Rino Gattuso.

Il nuovo allenatore, sin dal suo arrivo a Napoli, ha subito preteso un centrocampo migliore dal momento che aveva idee diverse rispetto al suo predecessore. Per questo, il presidente ha acquistato Demme e Lobotka, due centrocampisti di livello. Dall’addio di Jorginho, infatti, gli azzurri non avevano un calciatore come Demme in grado di dare equilibrio al centrocampo.

Proprio l’ex centrocampista del Napoli potrebbe fare ritorno in Italia a giugno, con la Juventus che sarebbe pronta ad ingaggiarlo. L’agente di Jorginho ha così parlato del possibile tradimento al Napoli e il trasferimento alla Juventus ai microfoni di TuttoJuve.com: “Tutto può succedere all’interno del calciomercato. Il ‘perché no?’ significa che Jorginho ha un contratto di tre anni col Chelsea, la priorità è chiaramente quella di rimanere qui ma potremmo anche valutare di lasciare il club a luglio“.

“Perché non dovrebbe esser possibile la Juventus? E’ la squadra più importante d’Italia, quella che più ha vinto negli ultimi anni. Non diremmo di no ai bianconeri. Sarri è stato l’allenatore di Jorge sia al Napoli e sia al Chelsea. In questi quattro anni è stato fondamentale nel suo gioco, conosce benissimo i meccanismi e per questo loro ne parlano“.

In caso di arrivo dell’offerta della Juventus, quindi, il centrocampista non ci penserebbe due volte ad accettare l’offerta dei bianconeri. Jorginho, quindi, potrebbe tradire gli azzurri e trasferirsi alla Juventus senza pensare al suo passato da napoletano.