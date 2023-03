Un fattore determinante per il futuro di Mourinho

Mourinho potrebbe andar via dalla capitale a fine stagione e potrebbe ritrovarsi presto in un club estero

Escluso un possibile ritorno al Real Madrid, José Mourinho è stato oggetto di altre notizie che lo hanno messo nel mirino di diverse squadre. L’allenatore portoghese non è affatto sicuro della sua continuità all’AS Roma e infatti Sky Sports afferma che dipenderà in gran parte da un imminente incontro.

Il portoghese deve incontrare la proprietà dei giallorossi e si aspetta garanzie su un buon progetto per la prossima stagione. Spera di poter contare su giocatori di suo gradimento e qualità, per poter lottare per tutti i titoli.

Trevisani a gamba tesa

Intanto è Trevisani a parlare della situazione dello Special One. Ecco cosa ha detto: La cosa che mi fa sempre molto ridere è ‘Se Mourinho lascia la Roma?’. Ma per chi? Ma dove va? Ma chi se lo pia?. PSG? Ecco, è l’unica squadra che potrebbe cadere in questo clamoroso bluff. E’ l’unico paese dove non ha allenato. Lo ha fatto in Spagna, in Inghilterra e in Italia. In Francia hanno magari l’idea che Mourinho… Poi un giorno da qui a fine giugno faremo una puntata sugli ultimi 12 anni di Mou. Su quello che ha vinto, su quello che ha guadagnato e su quanto ha speso sul mercato. Poi ne riparliamo. Oggi la Roma ha una media di 66 punti in campionato. L’anno scorso ne ha fatti 63 e non c’era Dybala. Punto”. Se Mourinho saluterà o meno non lo sappiamo, ma a fine stagione si saprà di più.