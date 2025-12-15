lunedì, Dicembre 15, 2025
“Un fenomeno, mandato via da Conte in 3 giorni”: l’ex Napoli è tra i migliori campo dell’Udinese

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
Antonio Conte, fonte Flickr
Antonio Conte, fonte Flickr

La trasferta di Udine si è trasformata in una serata amara per il Napoli, uscito sconfitto dal Bluenergy Stadium al termine di una gara combattuta ma segnata da episodi e da prestazioni individuali che hanno fatto la differenza. Tra queste, spicca senza dubbio quella di Alessandro Zanoli, ex Napoli, risultato uno dei migliori in campo e autentico fattore sulla corsia di destra dell’Udinese.

Proprio Zanoli è stato una delle spine nel fianco più dolorose per la squadra partenopea. L’esterno friulano ha vinto praticamente tutti i duelli diretti, mettendo in seria difficoltà Leonardo Spinazzola, che non è mai riuscito a contenerlo.

Una prova che non è passata inosservata, soprattutto a Napoli. Sui social, infatti, si è acceso il dibattito tra i tifosi del Napoli, molti dei quali hanno espresso rammarico e incredulità per la cessione del giocatore. In tanti si sono chiesti come sia stato possibile lasciar partire così rapidamente un profilo che, oggi, appare in netta crescita.

Emblematico il commento di Mario I., diventato virale: “Conte l’ha mandato via in 3 giorni, possiamo sapere il motivo?”. Un altro tifoso, Michele A. ha rincarato la dose con parole altrettanto dure: “Avevamo un fenomeno e l’abbiamo fatto andare via. Senza parole!”. La sconfitta del Napoli contro l’Udinese pesa non solo per la classifica, ma anche per le riflessioni che inevitabilmente porta con sé.

Moreno Zannone
Moreno Zannone
