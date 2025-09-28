Napoli e il retroscena sugli acquisti richiesti da Carlo Ancelotti: c’erano futuri top player

L’avventura di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli rimane una delle pagine più discusse della recente storia azzurra. Arrivato con grande entusiasmo e con il profilo di un tecnico vincente, il suo percorso in Campania si concluse bruscamente con un esonero che lasciò un segno profondo sia nella società che nella tifoseria.

Sin dal suo arrivo, l’ex allenatore del Real Madrid aveva chiesto alla dirigenza di investire su profili giovani, talentuosi e in ascesa, seppur non ancora completamente affermati. Tra i nomi segnalati comparivano quelli di Theo Hernandez, oggi in Arabia, Federico Valverde, divenuto pilastro del Real, e Josip Ilicic, che in quel periodo era uno dei giocatori più creativi della Serie A.

Il mercato, tuttavia, prese una direzione diversa. Le trattative imbastite non portarono ai risultati sperati e, complice anche la difficoltà nel cedere alcuni giocatori ritenuti non più centrali, la rosa rimase squilibrata.

Ancelotti si trovò così a gestire un gruppo competitivo sulla carta, ma incompleto in alcune zone chiave del campo e meno adatto al suo modo di intendere il calcio. La stagione fu poi segnata da un episodio che resterà per sempre inciso nella memoria del tifo partenopeo: il famoso ammutinamento.