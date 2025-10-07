Un giovane del Napoli si mette in mostra in Serie B: “Questo è un campione”

Un giovane talento del Napoli sta iniziando a carburare in Serie B. Il calciatore in questione è Luis Hasa, italo albanese con un passato alla Juventus che ora gioca in prestito alla Carrarese

La Carrarese corre e sorprende

Non il miglior attacco o la miglior difesa, ma questa Carrarese sta dimostrando di poter stare tra le squadre in lotta per la Serie A. I toscani, infatti, stanno stupendo in questio avvio di campionato e vogliono cercare di raggiungere buoni risultati in questa stagione.

L’obiettivo minimo dichiarato è la salvezza ma quell’ottavo posto non può che far sognare i tifosi. La squadra gira bene e mister Nicola Calabro sta costruendo davvero una buona squadra. Tra questi giocatori uno in particolare sta brillando, tanto da poter diventare il faro di questa squadra.

Luis Hasa sorprende?

Il talento di Luis Hasa non è una novità per gli addetti ai lavori, anche se rispetto alla media mondiale ci sta mettendo un po’ a sbocciare. L’italo-albanese, complice la titubanza della Juventus ai tempi, è finalmente riuscito ad arrivare a giocare in pianta stabile tra i professionisti, tanto da aver già collezionato 1 rete e 2 assist in 4 presenze. A Napoli si stanno già sfregando le mani, mentre i tifosi della Carrarese sono convinti di avere un grosso talento in casa.