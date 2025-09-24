Un gol contro l’Inter per esser rivalutato: “Cheddira doveva avere una chance”

Walid Cheddira ha segnato un gol contro l’Inter che ha spaventato, e non poco, la squadra allenata da Christian Chivu. Il calciatore marocchino è diventato, dunque, un rimpianto per alcuni tifosi del Napoli che lo hanno definito come sottovalutato

Walid Cheddira merita effettivamente una chance?

Andiamo per gradi, perché la situazione qui è spinosa. Quello di Walid Cheddira non può dirsi un gol fortunato, ma neppure un qualcosa che deve lanciarlo improvvisamente nell’Olimpo dei migliori attaccanti della Serie A. Un gol che sicuramente ha fatto spaventare l’Inter, ma che non deve propriamente destabilizzare l’attenzione dei tifosi napoletani.

Quello dell’italo-marocchino è il terzo prestito di fila – in sequenza Frosinone, Espanyol, Sassuolo – ed è ancora troppo presto per definire quello del classe ’98 come uno “spreco per il Napoli”. L’attaccante del Marocco ha saputo, numeri alla mano, essere devastante solo in una stagione di Serie B con il Bari, poi quasi il nulla cosmico.

Un rimpianto?

Secondo molti tifosi partenopei, nonostante gli arrivi di Hojlund e Lucca, al marocchino andava data un’effettiva chance. È stato definito come sottovalutato e non solo: un talento che doveva almeno poter essere valutato in rosa. Quelli del marocchino, però, sono numeri non propriamente da bomber di razza. Nella scorsa stagione ha segnato solo 1 gol in 22 presenze con l’Espanyol, mentre con il Frosinone sono 7 in 36 presenze. Le opportunità le ha avute, dovrà saper sfruttare quelle con il Sassuolo se vuole trovare spazio tra i più “grandi”.