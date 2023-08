Un medico in famiglia ha rappresentato per milioni di telespettatori la serie tv per eccellenza. Sono tantissimi i fan cresciuti in compagnia delle avventure vissute dalla famiglia Martini, capitanata da Nonno Libero, colui che negli anni è diventato il Nonno d’Italia, interpretato da Lino Banfi.

Un cast che nelle dieci stagioni ha dato vita a storie emozionanti fatte di vita vera. Tra le colonne portanti: Giulio Scarpati, Milena Vukotic, Lunetta Savino, Margot Sikabonyi, Eleonora Cadeddu e tantissimi altri.

Quello che probabilmente ha reso vincente “Un medico in famiglia” è stato il modo in cui gli attori e tutta la produzione, sono riusciti a portare sul piccolo schermo: una famiglia allargata, con tutti i drammi e le gioie appartenenti ad ogni famiglia italiana.

Ad ogni modo, con la decima stagione andata in onda nel 2016, la storia della famiglia Martini si è fermata con l’ultima puntata. Tutti i fan nonostante gli anni, hanno però sempre sperato e richiesto in un ritorno.

Un medico in famiglia11: parla Lino Banfi

Una prima indiscrezione sulla possibilità di una nuova stagione di Un medico in famiglia è arrivata dalla produttrice Veridiana Bixio. Quest’ultima ha rilasciato un’intervista che ha alimentato molteplici speranze: “Sto cercando di portare avanti un’idea che non sia una rimpatriata, ma qualcosa di più, nello spirito di quella serie, del resto i fan lo stanno chiedendo da tempo“.

Inoltre anche Lino Banfi si è mostrato favorevole nel ritornare sul set per una nuova stagione e per interpretare ancora una volta uno dei suoi personaggi più famosi: l’amatissimo Nonno Libero.

Tutto questo è ad ogni modo ancora tutto da confermare, ma per i fan è già un validissimo appiglio sul quale aggrapparsi.