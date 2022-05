Un Medico In Famiglia, Lunetta Savino prima e dopo: ecco la trasformazione dell’attrice

Lunetta Savino è una nota attrice italiana, la quale ha preso parte a tante fiction e film italiani. Tra questi anche lo storico ruolo in Un Medico In Famiglia. L’avete mai vista da bambina? Ecco la sua trasformazione nel tempo.

Da bambina

Non è sempre semplice raccogliere informazioni sui vip, soprattutto se molto riservati. Grazie ai social, però, è molto più immediato entrare nella vita delle persone anche se famose. Lunetta Savino è un’attrice italiana, classe 1957, molto amata dal pubblico della televisione.

La donna ha ottenuto diversi ruoli nel corso della sua carriera, sia al cinema, sia in teatro ma soprattutto in televisione. Da bambina Lunetta era assai diversa ma ha mantenuto comunque gli stessi tratti del viso. Nel tempo, quella bimba è diventata un punto fermo della televisione italiana ma va sottolineato che ha avuto molti ruoli come attrice.

La fama in tv

Il successo in tv è avvenuto grazie alla partecipazione alla fiction Rai Un Medico In Famiglia, nel ruolo di Cettina. Il suo personaggio è entrato nel cuore degli italiani e ancora oggi i telespettatori ricordano la donna sul set. Per vedere la trasformazione di Lunetta Savino nel corso del tempo, cliccate qui.