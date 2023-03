Un messaggero del Real Madrid a Napoli con un regalo per Kvarataskhelia

Il Napoli dopo aver conquistato un’altra vittoria in casa contro l’Eintacht Francoforte approda per la prima volta ai quarti di finale di Champions League. Gli azzurri, infatti, guidati dalla coppia in attacco Osimhen-Kvaratskhelia si sono imposti in Serie A e sul panorama internazionale.

Proprio per questo, alcuni dei gioielli del mister Spalletti si sono fatti ben notare e sono entrati nel mirino delle big europee che potrebbero irrompere nella prossima finestra di mercato.

Un emissario del Real Madrid è già arrivato a Napoli con un regalo per Kvara e con l’intento, sotto sotto, di convincerlo a partire. Il messaggero, infatti, inviato dalla trasmissione El Chiringuito de Jugones, ha consegnato al georgiano la maglia di Guti con una dedica speciale.

“Per Khvicha, grazie per esserti innamorato del mio calcio. Il tuo farà innamorare molti bambini. Spero che ti piaccia la maglietta e che i tuoi sogni si avverino. Spero di vederti presto a Madrid, un abbraccio e a presto” recita il messaggio.

Non tarda ad arrivare la risposta dell’azzurro: “Ancora grazie per la maglietta e la lettera, lui è una leggenda. Anche io ho un regalo per Guti e glielo manderò presto”.