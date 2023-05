“Un Mondo a Parte” – Il Nuovo Film di Riccardo Milani da non Perdere

Siamo lieti di annunciare l’arrivo imminente di “Un Mondo a Parte”, il nuovo film diretto da Riccardo Milani che sta attirando l’attenzione di tutti gli amanti del cinema. Le riprese di questa avvincente produzione si svolgono attualmente in Abruzzo, regalando agli spettatori uno scenario mozzafiato e autentico in cui immergersi.

“Un Mondo a Parte” è l’ultimo film in lavorazione di Wildside, la rinomata casa di produzione che da anni collabora con Medusa Film, andando a costituire un binomio di successo riconosciuto e premiato nel panorama cinematografico italiano.

Questa partnership promette quindi di regalarci un film di alta qualità che rimarrà impresso nella memoria di tutti, grazie alle vicende di Michele Cortese, un maestro elementare che troverà una nuova vita dopo 40 anni di insegnamento nella frenetica Roma.

L’assegnazione all’Istituto Cesidio Gentile, situato nel suggestivo Parco Nazionale d’Abruzzo, rappresenterà un’esperienza di crescita e scoperta per il protagonista. Tuttavia, quando la scuola rischia la chiusura a causa della mancanza di iscrizioni, inizierà una frenetica corsa contro il tempo per salvarla…

Il talentuoso Antonio Albanese e la brillante Virginia Raffaele sono i protagonisti che daranno vita a questo straordinario film. Con le loro interpretazioni eccezionali, trasporteranno gli spettatori in un viaggio indimenticabile, ricco di emozioni e sorprese.

La sceneggiatura è stata curata da Michele Astori e Riccardo Milani, una coppia creativa di grande talento che ha lavorato instancabilmente per creare una storia coinvolgente che tocca il cuore del pubblico

La fotografia è firmata dal maestro Saverio Guarna, mentre Marta Maffucci ha dato vita a scenografie suggestive e ricche di dettagli. Alberto Moretti ha creato costumi autentici e caratteristici, che daranno vita ai personaggi in modo unico. Il montaggio affidato a Patrizia Ceresani e Francesco Renda garantirà un ritmo incalzante e una narrazione avvincente.

Le riprese di “Un Mondo a Parte” sono attualmente in corso nelle pittoresche location dell’Abruzzo, regalando agli spettatori uno scenario suggestivo e autentico per questa storia coinvolgente: preparatevi a vivere un’esperienza cinematografica unica, in cui verrete trasportati in un mondo pieno di emozioni, avventure e colpi di scena.