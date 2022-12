Un ‘nuovo’ virus sotto l’albero di Natale: l’Influenza del Cammello

Si chiama “Mers” il ‘nuovo’ virus che parecchie nazioni saranno presto costretto a combattere. Colpisce le vie respiratorie, può essere più letale del Covid, si prende stando a stretto contatto con i cammelli o consumando alimenti derivati da questi animali, come il latte, specialmente se non pastorizzato.

La malattia è già nota in Italia dal 2012 ed è stata riconosciuta per la prima volta in Arabia Saudita, diffondendosi poi nei Paesi della fascia mediorientale. [fonte: La Stampa] Secondo la Health Security Agency del Regno Unito, un terzo degli infettati muore a causa delle complicanze. [fonte: la Repubblica]

Secondo quanto dichiarato dall’infettivologo Matteo Bassetti ad Adnkronos: «Dobbiamo concentrarci sul problema che stiamo vivendo oggi: l’incrocio influenza-Covid ed eviterei di pensare a questo virus “lontano”. Va bene un monitoraggio verso chi rientra da quelle aree ma non c’è nessun allarme. Mi pare poi che ci siano pochi italiani in Qatar, non abbiamo partecipato al Mondiale e quindi dobbiamo stare piuttosto tranquilli».

Data l’esigua disponibilità di letteratura ed esperienza in materia, gli esperti nutrono anche perplessità sulla trasmissione del virus ‘da uomo a uomo’, inoltre è condiviso il dato che il contagio si va ridimensionando drasticamente se si applicano le norme igienico-sanitarie che da quasi tre anni abbiamo imparato tutti a rispettare.

Se il rischio in Europa è molto basso, ciò che preoccupa sono proprio tutti quei turisti e tifosi che sono rientrati, o rientreranno presto, dal Qatar. È consigliata grande cautela. Gli Stati sono invitati a prestare massima attenzione, la partita dei Mondiali non terminerà con la finale tra Argentina e Francia.