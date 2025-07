Un obiettivo del Napoli sfuma definitivamente: va al Fenerbahce!

Il Fenerbahce ha chiuso un un’importante operazione di mercato per l’attacco. Dopo aver ufficializzato la cessione di Edin Dzeko alla Fiorentina, il club turco si è mosso anche in entrata, dimostrando grande dinamismo nella costruzione della rosa per la prossima stagione. Proprio oggi è arrivata l’ufficialità dell’ingaggio di John Duran, che approda al Fenerbahce con la formula del prestito annuale dall’Al Nassr.

Jhon Duran, classe 2003, è un talento in forte ascesa e non è nuovo all’interesse dei club europei. La scorsa stagione, infatti, era finito anche nel mirino del Napoli, attirando l’attenzione con le sue prestazioni all’Aston Villa, dove aveva dimostrato ottime qualità tecniche e realizzative. Il suo passaggio al campionato turco rappresenta una nuova sfida per la giovane punta sudamericana, che avrà ora l’opportunità di mettersi ulteriormente in mostra in una piazza ambiziosa.

Il Fenerbahce ha ufficializzato il trasferimento tramite un comunicato apparso sul proprio sito. Nel testo, il club ha confermato l’accordo raggiunto con l’Al Nassr e con il giocatore stesso per un prestito annuale. La società ha espresso fiducia nelle capacità di Duran, augurandogli una stagione ricca di successi con la maglia gialloblù, simbolo del club di Istanbul.

L’arrivo di Duran si inserisce in un contesto di rinnovamento per il Fenerbahce, che intende rafforzarsi ulteriormente per competere ai massimi livelli sia in campionato che nelle competizioni europee. Il giovane colombiano potrebbe rivelarsi una pedina fondamentale nello scacchiere tattico dell’allenatore, offrendo nuove soluzioni offensive.

Con questo colpo, il Fenerbahce conferma la volontà di investire su profili giovani e promettenti. Per Duran, il prestito rappresenta un’occasione importante per rilanciarsi dopo una stagione sottotono all’Al Nassr e per avvicinarsi ulteriormente ai grandi palcoscenici europei, in attesa di un possibile ritorno nel calcio che conta.