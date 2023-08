Un obiettivo dell’Inter se ne va in Spagna

Uno degli obiettivi dell’Inter e non solo, è sempre più vicino al trasferimento in Spagna, in particolare al club campione d’Europa League, il Siviglia. Il club andaluso ha ceduto a titolo definitivo l’esterno argentino Gonzalo Montiel, alla squadra inglese del Nottingham Forest. Ed ora è sempre più vicino l’acquisto di un suo sostituto.

Il giocatore in questione è Dobi Lukebakio, classe 97′ belga, esterno offensivo in forza all’Hertha Berlino. Nonostante la retrocessione del club capitolino, il calciatore di origini congolesi ha ben figurato in Bundesliga, con ben 11 reti e 4 assist messi a referto.

L’Inter aveva provato a muoversi anche prima del calciomercato estivo, quando in squadra militava Lukaku, suo compagno di nazionale, con la quale gli aveva offerto alcuni assist nelle recenti partite per la qualificazione degli europei del 2024: la dirigenza interista provò a sfruttare l’amicizia e il rapporto con l’ex centravanti interista per arrivare al giocatore. Poi l’arrivo di Thuram a parametro zero, il non ritorno di Lukaku, le richieste dell’Hertha hanno fatto arenare la trattativa, portandola nel dimenticatoio.

Altri club italiani ci avevano provato a portare il calciatore belga in Serie A, tra cui anche Roma e Genoa, ma alla fine l’ex Wolfsburg ha scelto di andare nella Liga spagnola, giocando la prossima Champions League con il Siviglia.

Secondo le informazioni riportate da FootMercato, il club andaluso sopracitato sarebbe a un passo dall’ingaggio di Dodi Lukebakio: l’esterno offensivo belga, classe 1997, si trasferirà in Spagna a titolo definitivo, all’Hertha Berlino andranno circa 10 milioni più due di bonus. L’accordo è stato trovato nelle scorse ore, il giocatore potrebbe recarsi in Spagna entro domani per svolgere le visite mediche.