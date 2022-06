Un posto al sole: anticipazioni fino al 24 giugno

Ecco cosa dovremo aspettarci dalle prossime puntate di Un posto al sole in onda in prima serata dal 20 al 24 giugno 2022.

La soap ambientata a Napoli ed interamente prodotta in Italia va in onda dal 1996 ed è ancora oggi molto seguita dai telespettatori.

LE ANTICIPAZIONI DAL 20 AL 24 GIUGNO

Le prossime puntate, come sempre in onda ogni giorno alle 20:45, seguiranno le storyline del momento. Vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Raffaele (Patrizio Rispo), sempre più turbato, non riuscirà a portare a termine la richiesta dei malviventi e, in un momento di debolezza, si avvicinerà alla nuova conoscente Elvira. Ad assistere alla scena ci sarà Diego (Francesco Vitiello) che, ignaro di tutto e temendo una relazione con Elvira, tenterà di far riavvicinare Raffaele ad Ornella (Marina Giulia Cavalli).

Riccardo, sperando di recuperare il rapporto con Rossella (Giorgia Gianetiempo), prenderà la dura decisione di vendere la proprietà di famiglia. Rossella non è però ancora pronta a fidarsi completamente del medico e, per fortuna, ad aiutarla rientrerà da Bari giusto in tempo la madre grazie alla quale prenderà la sua decisione per dargli definitivamente una seconda possibilità. Torna in scena anche Michele con un’importante decisione che sorprenderà Silvia.

Marina e Roberto tornano ad avvicinarsi scatenando l’insofferenza di Lara che non aspetterà molto prima di mettersi di traverso.

Torna in scena anche Niko (Luca Turco) nei panni di avvocato di Clara che dovrà informare la sua assistita di una lettera ricevuta da parte del boss e padre della ragazza, Mariano Tregara. Intanto Niko dovrà anche tentare di calmare l’ansia di Renato (Marzio Honorato) per la partenza di Jimmy.

L’ultima storyline della settimana riguarda Guido (Germano Bellavia) che si troverà ad affrontare il geloso cugino di Mariella, Espedito.