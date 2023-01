Un Posto Al Sole: desta scalpore la scena del bacio tra Sasà e Castrese

Una soap che va avanti da decenni e che tiene incollati davanti allo schermo su Rai 3 centinaia di migliaia di italiani. Stiamo parlando, del resto, di uno dei prodotti più seguiti nel nostro paese e, tra i drama nostrani, anche nel mondo. Negli anni Un Posto Al Sole si è distinto, oltre che per gli appassionanti intrighi amorosi, anche per l’interesse riscontrato all’interno delle trame per le tematiche di attualità.

Tra lotta alle mafie, parità dei sessi e razzismo, sono moltissimi gli argomenti che i personaggi di Un Posto Al Sole hanno portato sullo schermo, nel bene e nel male, sollevando sempre grossi polveroni ogni qualvolta un topic tanto peculiare veniva affrontato. Gli sceneggiatori non hanno, così, mancato di iniziare il 2023 col botto, con la puntata andata in onda il 2 gennaio scorso che porta su schermo, come raramente accade nei prodotti Rai, un amore arcobaleno, manifestato attraverso il bacio tra i personaggi di Sasà e Castrese sotti i fuochi d’artificio per celebrare il nuovo anno.

Una scena senz’altro fugace, pochi secondi di girato che sono bastati per provocare molte reazioni, sia positive che, purtroppo, negative, negli spettatori della soap. Andiamo a scoprire i dettagli della vicenda nelle prossime righe e come, tutto questo, si sta riflettendo sul prosieguo del drama in onda tutte le sere tranne i weekend su Rai 3.

È polemica per il bacio tra Sasà e Castrese

La soap opera, ambientata all’ombra del Vesuvio, è in onda dal 1996 e, come già precedentemente accennato, da allora non manca di affrontare argomenti forti riflettendoli nelle vicende dei suoi personaggi. A dire il vero, non è neanche la prima volta che una coppia omosessuale viene portata sullo schermo e, tristemente, non è nemmeno la prima volta in cui il drama viene bersagliato da polemiche omofobe per questo.

Stavolta, il bacio tra i personaggi interpretati da Cosimo Alberti e Peppe Romano ha destato grande clamore tra gli spettatori che si sono immediatamente riversati sui social per una protesta omofoba, al centro della quale, ci sarebbe il presunto turbamento dei minori durante la fascia protetta di messa in onda. In ogni caso, gli spettatori più perspicaci hanno avuto modo, nel corso delle puntate precedenti di comprendere quanto il rapporto tra i due stesse diventando concreto.

Il vigile urbano Sasà ed il cugino di Mariella Altieri, interpretata da Antonella Prisco, stavano già portando avanti, seppur inconsapevolmente, un legame sui social, mai realizzatosi di persona. Nella scena della notte di Capodanno, però, le labbra dei due si sono fugacemente unite. Sono bastati pochi secondi per far scatenare l’indignazione della pletora di spettatori omofobi o cattolici conservatori.

Il rovescio della medaglia

Fortunatamente, ai moti omofobi sui social, si sono contrapposte le opinioni di coloro che celebrano l’amore in ogni sua forma, grazie a commenti e post a favore della scena, in ogni caso particolarmente tenera. Diversi membri della community di UPAS non hanno mancato di applaudire gli autori, nell’auspicio che, alla luce delle polemiche sorte, questi ultimi non facciano un passo indietro.

Lo stesso attore che nella serie interpreta il vigile Cerruti non ha avuto remore nell’affermare che, davanti al televisore, i minori non escano turbati da scene di guerre e di violenza a cui sono quotidianamente esposti. Come già precedentemente affermato, la sensibilizzazione riguardante la tematica LGBTQ+IA non era al suo esordio in UPAS. Già diversi anni fa, infatti, la storyline tra il figlio di Alberto Ferri, Sandro e l’allievo della scuola di teatro da lui frequentata, Claudio, aveva diviso notevolmente la pletora di appassionati della soap.

Fonte: Cinemaserietv.it