Un posto al sole: matrimonio in vista per Marina Crialesi e Nicolò Zenga

Da quanto annunciato sui social, un noto volto della rinomata fiction televisiva “Un posto al sole” ha ricevuto la proposta di matrimonio. Si tratta di Marina Crialesi che, tramite un post di Instagram condiviso dal fidanzato Nicolò Zenga, si sposerà.

“Ha detto si” – È proprio grazie ad Instagram, social che ha dato loro la possibilità di conoscersi, i due hanno avuto modo di iniziare a parlare. Riguardo proprio la loro storia d’amore, nata solo sei mesi fa, nel novembre del 2021, l’attrice ha ammesso in un’intervista a Chi: “Per certi versi abbiamo bruciato le tappe, ma il nostro è stato proprio un colpo di fulmine”.

Sempre riguardo alla sua storia con Nicolò e, soprattutto, al rapporto turbolento con il padre, argomento trattato anche al GF Vip da Andrea, fratello di Nicolò, Marina ha ammesso:

“Mi ritrovo a sostenere Nicky in tutto questo che, però, non mi dimentico che è la sua storia. E poi penso che le cose non accadano mai per caso, voglio credere che tutto questo servirà per renderci più uniti”.

Nonostante stiano insieme da solo 6 mesi, Nicolò ha deciso di fare la fatidica proposta. Da un tenero e romantico scatto condiviso sui social, il figlio di Walter Zenga ha fatto sapere la risposta dell’amata fidanzata: “Ha detto si”.