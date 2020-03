Un Posto Al Sole, Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti in attesa del secondo figlio

Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti, per il pubblico Filippo e Arianna di Un Posto Al Sole, sono i protagonisti di una delle soap più seguite in Italia. Ospiti da Vieni Da Me, programma sulla Rai condotto da Caterina Balivo, hanno fatto una bellissima rivelazione: saranno genitori di un secondo figlio!

UNA COPPIA DENTRO E FUORI DAL SET – I due sono convolati a nozze nel 2017 in una tenuta di campagna in provincia di Siena, nella cittadina natale di lei, alla quale hanno partecipato diversi colleghi di Un Posto al Sole come Marina Giulia Cavalli, Marina Tagliaferri, Serena Rossi, Davide Devenuto, Valentina Pace e alcuni truccatori. La loro prima figlia, Sole Caterina, scortò i genitori all’altare e oggi ha 4 anni. Per vedere le foto del matrimonio cliccate qui.

LA RIVELAZIONE DELLA SECONDA GRAVIDANZA – Ospiti da Caterina Balivo, la coppia ha dato una bella notizia: presto saranno di nuovo genitori! “Siamo sempre stati molto riservati, per molto tempo non abbiamo parlato neanche della nostra storia, ci siamo voluti proteggere, anche per vedere se come coppia potevamo funzionare. Sono stata malissimo finora, ma niente lacrima facile. Sono al sesto mese” ha dichiarato Samanta Piccinetti.

LA COPPIA VITTIMA DI TRUFFE ROMANTICHE – Mesi fa, i due sono stati vittima di truffe romantiche. Ai due attori sono state “rubate” le foto e messe su siti di incontri online, con l’obiettivo di attirare single e farsi inviare beni e denaro in cambio. “Hanno creato un profilo con il numero accanto in cui dicevano che ero in c risi con mia moglie, che ero vedovo per adescare le fans. Ho denunciato tutto” ha rivelato Michelangelo Tommaso.