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Un procuratore di un calciatore del Napoli lo offre all’estero: ecco di chi si tratta

Walter Molino
Di Walter Molino
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Il futuro di Alex Meret potrebbe essere lontano da Napoli e dalla Serie A. Il portiere azzurro, nonostante la preferenza per una permanenza nel campionato italiano, starebbe valutando nuove opportunità all’estero. Tra le ipotesi più concrete emergono la Premier League e soprattutto la Ligue 1, dove alcuni club seguono con attenzione la sua situazione.

Secondo indiscrezioni raccolte da AreaNapoli.it, il procuratore Federico Pastorello avrebbe proposto Meret al AS Monaco. La società del Principato è alla ricerca di un portiere affidabile e più giovane rispetto all’attuale titolare Lukas Hradecky, che compirà 37 anni a novembre. I dirigenti monegaschi starebbero quindi valutando profili in grado di garantire continuità e prospettive future.

Anche in Inghilterra si registrano movimenti interessanti. Il Tottenham potrebbe cambiare assetto tra i pali se Guglielmo Vicario dovesse trasferirsi per esempio all’Inter. In questo scenario, Meret rappresenterebbe una soluzione gradita, considerando l’apprezzamento degli Spurs per i calciatori italiani.

Il nome dell’estremo difensore era già stato accostato al Monaco in passato, ma questa volta la trattativa potrebbe entrare nel vivo. Il contratto del portiere con il Napoli scadrà nel 2027 e il giocatore starebbe riflettendo sul proprio futuro, anche alla luce della concorrenza interna che gli ha visto perdere la maglia da titolare.

La presenza di Vanja Milinković-Savić avrebbe infatti ridotto lo spazio a disposizione di Meret. Bisognerà capire se definitivamente l’ex Udinese deciderà di lasciare il Napoli per cercare altrove una maglia da titolare che al Napoli non gli è più garantita.

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Walter Molino
Walter Molino
Laureato in Mediazione Linguistica e Culturale (Spagnolo, Portoghese e Catalano) all'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", appassionato di calcio e basket.
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