Una Juventus in uscita: da Pjaca a Kaio Jorge

I bianconeri stanno cercando in tutti i modi di cedere alcuni giocatori, tra cui anche i prestiti dei giovani in rosa

Non è una novità che la Juventus stia cercando di cedere vari giocatori per fare cassa, con tanti esuberi presenti in rosa. Al momento i bianconeri dovranno cercare di cedere prima di rinforzarsi, con tanti calciatori pronti a salutare o, addirittura, giocare con la maglia della Next Gen nella prossima stagione.

Quest’ultima possibilità, però, sembra assai remota con vari profili che saluteranno ad ogni costo. I giocatori totali che potrebbero salutare sono 10, considerando quella che già sembra essere una trattativa definita: quella di Rovella e Pellegrini alla Lazio.

Profili ai saluti

Il primo di cui possiamo parlare liberamente è Leonardo Bonucci. L’ormai ex capitano bianconero è fuori rosa e a lui si sono interessate Sampdoria, Lazio, Roma e addirittura l’Ajax. Per ora il giocatore non sembra avere intenzione di rifiutare nessuno, ma secondo quanto filtra potrebbe addirittura fare causa ai bianconeri nel caso in cui non fosse reintegrato.

Restiamo in difesa, con il neo arrivato Facundo Gonzalez ormai sicuro del prestito. Potrebbe salutare per andare momentaneamente alla Salernitana. Discorso differente per Gianluca Frabotta, su cui la società sembra non puntare minimamente. Per lui si ipotizza anche una rescissione consensuale, anche se il Palermo vorrebbe prelevarlo. A centrocampo quello che piace di più è Zakaria, che vede le proprie quotazioni al Monaco salire di giorno in giorno. A seguire la via del trasferimento, però in prestito, sarebbe Barrenechea pronto ad andare al Frosinone dove potrebbero seguirlo anche Kaio Jorge e Soulé.

Caso molto più complicato quello di Weston McKennie, che dopo gli interessi di inizio estate di Galatasaray e Borussia Dortmund sembra ora invece in totale stallo. Lo statunitense potrebbe rimanere per giocare, con la Juventus che potrebbe dargli una seconda chance. A partire potrebbe essere Miretti, al posto suo: dopo l’interesse della Salernitana ora potrebbe esserci il prestito al Bologna. Granata, però, che restano vigili su Nicolussi Caviglia che piace anche al Frosinone. Ultimo, ma non ultimo, il caso Pjaca: il giocatore vorrebbe rimanere in Serie A ma non ha offerte. L’unica possibilità italiana al momento è un sondaggio da parte del Pisa, per il giocatore si profila un possibile addio in Turchia. Resta da capire cosa vorrà fare lui stesso, anche se sembra possa voler restare in Italia.