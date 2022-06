Una nuova ala per Spalletti

Il Napoli di mister Spalletti si appresta a vivere una nuova stagione entusiasmante con l’obbiettivo di centrare la Uefa Champions League. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive che la società partenopea sembra essere interessata ad acquistare una nuova ala destra. Infatti tra le fila azzurra, Matteo Politano è pronto alla cessione, su di lui è forte il pressing del Valencia di Gattuso.

In quella zona di campo il titolare sarà, con molte probabilità, Hirving Lozano che però, non ha mai nascosto la volontà di giocare a sinistra. Tre nomi sono stati accostati alla società partenopea per giocare sulla fascia. Il sogno è Domenico Berardi, ala destra del Sassuolo che è seguito anche da Milan e Juventus e il suo cartellino è valutato circa 40 milioni di euro.

La trattativa non è semplice ed ecco le due alternative: Solbakken o Verde. Ola Solbakken è un classe ’98, ala del Bodo/Glimt e della nazionale norvegese, il suo cartellino si aggira sui 3 milioni. Daniele Verde invece è un giocatore dello Spezia, che in Serie A ha segnato vari gol spettacolari ed il suo prezzo è fissato a 6 milioni.

Non sarà facile accontentare mister Spalletti ma nulla è impossibile e si tenterà il colpaccio per essere competitivi in tutte le competizioni. Attualmente il Napoli giocherebbe con Kvaratskhelia a sinistra e Lozano a destra, con Elmas ed Ounas(se non parte) pronti a subentrare.

Il Napoli perderà quest’anno i due suoi esterni titolari, ovvero Insigne a sinistra e Politano a destra. Riuscirà il patron azzurro, Aurelio De Laurentis, a trovare sul mercato i giusti giocatori per sostituire i partenti?