Una squadra (più uno) da non vendere: i 12 intoccabili del Napoli

Il Napoli si prepara a voltare pagina. Dopo mesi intensi e una stagione vissuta tra alti e bassi, il futuro di Antonio Conte sembra ormai lontano dalla panchina azzurra. Nonostante il lavoro svolto e la volontà di costruire una squadra competitiva, il tecnico sarebbe orientato verso l’addio al termine dell’annata. Una scelta che inevitabilmente porterà il club a rivedere parte del progetto tecnico

Quasi una rivoluzione

Ci sono però alcuni giocatori destinati a restare al centro del Napoli anche senza Conte. La società, infatti, vuole ripartire da una base solida composta da calciatori considerati affidabili e fondamentali per il futuro. Tra questi figurano Giovanni Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Politano e McTominay, elementi che garantiscono esperienza, personalità e continuità. Accanto a loro ci saranno anche profili più giovani sui quali il club intende investire con convinzione.

Tra gli altri anche Gilmour, Alisson, Giovane, Vergara, Milinkovic-Savic, Hojlund e Gutierrez. Tutta gente che non rischia di perdere il posto. L’idea della dirigenza è quella di evitare una rivoluzione totale. Dopo gli ultimi cambiamenti vissuti negli ultimi anni, il Napoli vuole mantenere una struttura forte e riconoscibile, inserendo eventualmente nuovi innesti funzionali al prossimo allenatore. Molto dipenderà anche dal mercato estivo e dalle offerte che arriveranno per alcuni protagonisti della rosa.

E senza Conte…

L’addio di Conte segnerebbe comunque la fine di un capitolo importante. Il tecnico ha lasciato il segno per mentalità e organizzazione, ma il Napoli guarda già avanti con l’obiettivo di restare competitivo sia in Serie A che in Europa. I cosiddetti “intoccabili” rappresentano la base da cui ripartire per aprire un nuovo ciclo e continuare a regalare entusiasmo ai tifosi azzurri.