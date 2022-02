Una Voce per San Marino, Francesco Monte bocciato da alcuni utenti social: la frecciatina di Ana Mena

Ieri sera, al Teatro Nuovo di Dogana, è andata in onda la finale di Una Voce per San Marino, evento organizzato per trovare il rappresentante dello Stato all’Eurovision Song Contest. Tra i partecipanti anche Francesco Monte, il quale da alcuni mesi si sta dedicando alla musica. Alla fine a trionfare Achille Lauro, vediamo cosa è successo.

Esibizione di Francesco Monte bocciata da alcuni utenti… Tra questi Ana Mena!

Il pugliese si è presentato con il suo brano Mi ricordo di te (Adrenalina), tuttavia l’esibizione ha avuto diverse critiche soprattutto sui social. Ana Mena, reduce dal Festival di Sanremo e ferocemente attaccata da Monte, ha avuto la sua “rivincita” commentando proprio su Twitter l’esibizione del rivale. “Ahahahah sto volando” ha scritto la giovane cantante spagnola, senza fare nomi. I follower però hanno subito capito il destinatario del suo messaggio.

Com’è nata la rivalità tra Francesco e Ana Mena?

Tutto è partito quando Monte ha bacchettato la produzione di Sanremo per aver scelto una cantante non italiana in gara. “Ma non era il Festival della Canzone Italiana? Non dovrebbero essere tutti cantanti italiani? Con tutti i cantanti italiani che ci sono, che ci provano, che si impegnano e che faticano, lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento. Ricordo che gli artisti stranieri non potevano essere in gara, ma solo esibirsi come ospiti… è cambiato qualcosa rispetto a noi italiani?“ ha tuonato mesi fa Francesco sui social.

Tuttavia, Amadeus chiuse la faccenda ricordando a Monte che in realtà gli stranieri possono partecipare purché cantino in italiano. Infatti, la canzone di Ana Mena è interamente in lingua italiana nonostante lei sia di nazionalità spagnola.

Inoltre, durante il Festival l’ex tronista pubblicò dei sondaggi mettendo a confronto la sua canzone con quella di alcuni artisti come Tananai e la stessa Ana Mena. I suoi follower però non furono clementi con lui, perché anche in quel caso preferirono altri brani al suo.