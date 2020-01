Under in uscita porta in dono Politano alla Roma. Inter come lo sostituirai?

Voci sempre più insistenti giungono da Roma circa la possibilità di un addio ormai prossimo per il fantasiste turco Cenzig Under. Il talento, ex del Basaksehir, da tempo è sotto la lente d’ingrandimento di gran di club europei e la nascente Roma del magnate Friedkin ne terrà sicuramente conto. Un’occasione d’oro per mettere a segno una plusvalenza per cominciare nel migliore dei modi il nuovo anno e il nuovo corso dirigenziale.

Prima di tutti sono stati gli emissari dei tedeschi del Bayern Monaco a cercare di portare in Baviera il turco dei giallorossi. Le sue prestazioni tutte estro e imprevedibilità hanno conquistato Niko Kovac che non vede l’ora di inserire l’attaccante esterno nel suo sistema di gioco. Ma a quanto pare, l’ex giocatore e selezionatore croato, non sarebbe l’unico a cui Under abbia instillato il tarlo dell’acquisto.

Anche il Tottenham di Mourinho e l’Everton di Ancelotti hanno iniziato a monitorare molto da vicino il ragazzo che sembra non disdegnare affatto la Premier. I due club a breve potrebbero unirsi ai tedeschi in un’asta che garantirebbe alla Roma una plusvalenza salvifica da un punto di vista del FPF.

Il giovane fantasiste infatti arrivò nella Capitale dalla squadra di Istanbul per appena 13 milioni di euro. L’operazione in uscita potrebbe verosimilmente fruttare almeno il triplo. Un’occasione davvero ghiotta per un club, come quello giallorosso, in cui il business plan non è mai stato troppo illuminato.

Qualora la cessione dovesse tramutarsi in realtà alla corte di Fonseca sono già tutti sicuri che arriverebbe, in direttissima dall’Inter, il pari ruolo Matteo Politano. Conte si è detto abbastanza tranquillo circa la sua partenza e in quel di Roma, l’ex Sassuolo potrebbe tornare assoluto protagonista del campionato di A. Il suo divorzio dai nerazzurri non sarebbe comunque indolore. In quel caso Marotta e soci dovranno lavorare sul cercare velocemente un degno sostituto.