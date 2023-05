In un’intervista rilasciata a Verissimo, il vincitore di Amici Mattia Zenzola ha parlato del passato ricevendo anche una gradita sorpresa da sua madre

In una recente intervista rilasciata a Silvia Toffanin, durante la trasmissione Verissimo, Mattia Zenzola si è lasciato andare. Tra sorprese e racconti del passato, un’intervista che ha avuto come protagonista il vincitore di Amici che si è ritrovato a ricevere un gradito momento.

Infatti, la madre lo ha sorpreso nella maniera più insperata possibile: l’arrivo in studio. Si è partiti con la donna che lo ha definito come un “Dono di Dio” per poi un racconto abbastanza drammatico. Infatti, al momento del parto è successo qualcosa di grave: “Lui stava rischiando la vita e io ho avuto un’emorragia”.

La situazione di suo padre

Il ragazzo ha poi confessato d’aver toccato il fondo quando suo padre ha rischiato la vita per il covid: “Mio padre non è stato molto bene durante il Covid, io impazzivo perché le ambulanze erano tutte occupate. È stato male in casa, ma sono stato molto forte in quei momenti: ho mantenuto la calma e ho saputo aiutare. Insomma, ho davvero fatto il possibile. Ho provato per alcuni minuti e più volte che significa perdere un papà, e da quel momento ho capito quanto gli voglio bene, cosa è per me papà e l’importanza della figura paterna. Sono momenti della vita che ti rinforzano. Io poi nelle disgrazie cerco sempre di vedere il lato positivo, è una cosa che mi ha passato la mamma. Lei ha sacrificato sempre sé stessa per me, anche nelle piccole cose“.