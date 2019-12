Un’ex concorrente del grande fratello rifiuta di pagare il conto ad un ristorante e viene chiamata in tribunale

Un’ ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata chiamata a giudizio in tribunale per aver cenato in un ristorante ed essere andata via con il suo compagno senza pagare il conto. Ecco di chi si tratta.

SERENA GRANDI NON PAGA IL CONTO IN UN RISTORANTE – Parliamo proprio di lei Serena Grandi, ex gieffina, che insieme al suo compagno Luca Iacomoni, la scorsa estate ha soggiornato in un hotel di lusso con annesso ristorante ad Arezzo. Al termine della serata i due sono andati via senza saldare il conto con lo stupore di tutti i lavoratori dell’albergo.

SERENA GRANDI CITATA IN TRIBUNALE – I due sono stati citati in tribunale dal ristorante. Dovrebbero saldare alla struttura circa ottocento euro. Ma comde mai l’attrice non avrà pagato? Pensiamo sia sicuramente per qualche incomprensione con la struttura alberghiera e non per problemi di natura economica, ma chi puó dirlo. A stabilire come sono andati i fatti ci penserà il giudice. La causa è rimandata alla prossima settimana per momentanea assenza di testimoni.