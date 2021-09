Un’influencer di Battipaglia attacca il rapper Salmo: ”Mi ha mando sue foto private”

La 34enne Giorgia Ruggia, influencer e rapper italiana, in particolare della provincia di Battipaglia, si è scagliata contro il rapper Salmo per delle foto che le avrebbe mandato sui social.

L’INFLUENCER GIORGIA RUGGIA – La giovane, è cresciuta nel quartiere di Sant’Anna e ora vive a Serroni, alle porte della capofila della Piana insieme ai suoi due figli di otto e dieci anni. Attualmente è una web influencer nota proprio sui social, in particolar modo Instagram.

SALMO INVIA DELLE FOTO HOT ALL’INFLUENCER – Salmo è un noto rapper italiano. Ricordiamo che ad Agosto ha fatto molto parlare di sé per un concerto di beneficenza organizzato senza rispettare le norme anti-covid.

La donna ha denunciato sui suoi social di essersi ritrovata delle foto in chat nelle quali il rapper Salmo avrebbe mostrato le sue parti intime. Non solo, c’erano anche dei video. Per ora Salmo non ha replicato a queste accuse, ma staremo a vedere cosa avrà da dire.

LA CONDIVISIONE DI DEIANIRA SUI SOCIAL – Anche la web influencer napoletana Deianira Marzano ha condiviso la questione sui social, provocando l’indignazione di molti seguaci. Insomma pare proprio che il rapper Salmo abbia l’abitudine di inviare foto di questo tipo, perché la web influencer di cui sopra non è stata l’unica ad aver ricevuto tali imamgini. Anche un’altra ragazza, attiva sui social ha denunciato l’accaduto e ci ha pensato proprio Deianira Marzano a diffondere la notizia!