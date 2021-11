Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer è stato esonerato: chi prenderà il suo posto?

Ole Gunnar Solskjaer è stato esonerato dal Manchester United. Fatale è stata la sconfitta di ieri in casa del Watford di Claudio Ranieri per 4-1. Il tecnico norvegese paga un inizio di stagione complicato, dove il suo United non ha convinto né sotto il punto di vista dei risultati, né tanto meno delle prestazioni.

Gianluca Di Marzio di Sky fa sapere che per sostituirlo sono in ballo diversi nomi. E’ probabile però che, per non affrettarsi troppo a scegliere, ci sarà la soluzione interna almeno fino alla sfida di Champions League contro il Villareal, prevista per il prossimo martedì.

Dovrebbe essere quindi lo scozzese Darren Fletcher, altro fedelissimo di Sir Alex Ferguson, a guidare i Red Devils in questi pochi giorni. A supporto avrà anche Michael Carrick, che già faceva parte dello staff del tecnico norvegese.

Dopodiché si sceglierà il sostituto dell’ormai ex tecnico del Manchester United. Tra i tanti nomi fatti, tra cui quello dell’ex tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, c’è anche quello di un ex Napoli, ovvero Laurent Blanc.

Quest’ultimo è stato difensore degli azzurri partenopei nei primi anni novanta. Attualmente il tecnico francese, dopo le esperienze come tecnico della nazionale francese e del Paris Saint-Germain, è alla guida tecnica dell’Al-Rayyan.