United, Hojlund la carta per arrivare a Victor Osimhen del Napoli?

Il futuro di Rasmus Hojlund al Manchester United appare sempre più incerto. Il giovane attaccante danese, acquistato con grandi aspettative dall’Atalanta, non sembra aver convinto il tecnico Ruben Amorim, che nelle sue prime settimane alla guida dei Red Devils ha mostrato scarsa fiducia nel numero 9.

Nonostante le difficoltà in Premier League, il valore di Hojlund in Italia resta elevato, grazie alle buone prestazioni offerte con la maglia dell’Atalanta sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riportato da talkSPORT, il Napoli avrebbe manifestato interesse per il danese, anche se non sarebbe disposto a investire l’intera cifra di 73 milioni di euro spesa dallo United per il suo acquisto.

L’operazione potrebbe essere complicata ulteriormente dal forte interesse del club inglese per Victor Osimhen, attualmente di proprietà degli azzurri ma in prestito al Galatasaray. Hojlund ha lasciato l’Atalanta dopo una stagione positiva, in cui ha totalizzato 9 gol e 4 assist in 32 partite di Serie A. La sua esplosione in Italia aveva convinto l’ex tecnico del Manchester United, Erik ten Hag, a puntare su di lui per rinforzare l’attacco dei Red Devils.

Il suo primo anno in Inghilterra non è stato del tutto negativo, avendo segnato 16 reti e fornito 2 assist complessivi. Il Napoli potrebbe rappresentare un’opportunità per rilanciare la carriera del danese, soprattutto se il club partenopeo dovesse decidere di rinnovare il proprio reparto offensivo. Tuttavia, l’eventuale trasferimento dipenderà dalle richieste economiche dello United e dalle strategie di mercato del Napoli, che dovrà valutare se investire su Hojlund o puntare su altre alternative per l’attacco.