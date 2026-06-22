Uno dei titolari dell’ultimo Napoli non farà parte della rosa di Massimiliano Allegri

In attesa dell’ufficializzazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli, la società azzurra sta iniziando a delineare i primi passi per il calciomercato estivo: a fare il punto della situazione è stato il giornalista Fabrizio Romano durante un collegamento con DAZN prima della sfida mondiale tra Belgio e Iran, match che vedeva protagonisti anche due azzurri come Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. L’esperto di mercato ha confermato che la società partenopea è attiva su diversi fronti per rafforzare la rosa da mettere a disposizione all’ex allenatore del Milan.

Uno dei temi più caldi riguarda il reparto portieri. Secondo Romano, il futuro di Vanja Milinkovic-Savic potrebbe essere lontano da Napoli. Il portiere serbo, arrivato con grandi aspettative, non rappresenterebbe infatti la prima scelta tecnica del nuovo allenatore azzurro. Una valutazione che potrebbe aprire scenari inattesi sul mercato in uscita.

Nel caso in cui Milinkovic-Savic dovesse lasciare il club, il Napoli avrebbe già individuato un possibile sostituto. Il nome che piace particolarmente è quello di Guglielmo Vicario, estremo difensore del Tottenham, il cui futuro in Premier League appare ancora tutto da definire. La dirigenza segue con attenzione l’evolversi della situazione, pronta a cogliere eventuali opportunità.

Non si guarda però soltanto alla porta. Il club campano è infatti impegnato anche nella ricerca di rinforzi per le corsie esterne. Tra i profili maggiormente seguiti spicca quello di Khalaili, considerato uno dei nomi più interessanti per completare il reparto e garantire maggiori alternative tattiche ad Allegri.

Proseguono inoltre i contatti per Mario Gila. Romano ha confermato che esiste già un’intesa di massima con il difensore spagnolo, mentre restano da definire gli accordi con la Lazio. Le trattative continuano e il Napoli spera di trovare presto la formula giusta per regalare al tecnico un altro importante rinforzo difensivo.