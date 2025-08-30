Napoli e la svolta Antonio Conte: con Rudi Garcia diversi calciatori erano stati ormai considerati finiti

Il Napoli ha vissuto una vera e propria rinascita con l’arrivo di Antonio Conte nella passata stagione. Dopo lo scudetto conquistato con Luciano Spalletti, il club partenopeo aveva vissuto un brusco ridimensionamento sotto la guida di Rudi Garcia, incapace di trasmettere idee chiare e continuità. In quel periodo, diversi calciatori che erano stati protagonisti assoluti del trionfo venivano ormai considerati sul viale del tramonto.

Tra questi c’erano Frank Anguissa, Giovanni Di Lorenzo, Alex Meret e Amir Rrahmani, pedine fondamentali della stagione scudetto ma improvvisamente apparsi svuotati, fuori condizione e spesso criticati da tifosi e addetti ai lavori. L’aria di sfiducia li aveva resi ombre dei leader che erano stati.

LA CURA ANTONIO CONTE ALLA SSC NAPOLI: IL CALCIATORI PARTENOPEI SONO RITORNATI AD AVERE UNA CONDIZIONE OTTIMALE SIA DAL PUNTO DI VISTA FISICO CHE MENTALE

Meret, Di Lorenzo, Rrahmani ed Anguissa sono solo alcuni dei calciatori che Antonio Conte ha riportato a grandi livelli. Il caso più emblematico è sicuramente quello del centrocampista azzurro. Sotto la guida Garcia era infatti irriconoscibile. Ora è ritornato ad essere un top player e, se continua su questi livelli, è facile che la sua valutazione torni a superare cifre importanti.