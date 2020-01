Vittoria Deganello e Giordano Mazzocchi? Ecco cosa hanno fatto Nilufar e Giulia Latini

Continuano le novità circa la storia d’amore che avrebbe coinvolto due ex partecipanti del trono classico di Uomini e Donne. Stiamo parlando proprio di loro: Vittoria Deganello e Giordano Mazzocchi, ex corteggiatori rispettivamente di Mattia Marciano e Nilufar Addati.

VITTORIA E GIORDANO: NUOVO AMORE GIÀ FINITO? – Si è vociferato a lungo di una relazione intrapresa tra Vittoria Deganello e Giordano Mazzocchi. Pare che i due siano stati anche fuori insieme per un soggiorno. Notizie certe non ce ne sono ma molto probabilmente tra i due la cosa potrebbe già essere finita a causa della gelosia di lui. Pare proprio che Giordano non riesca a sopportare i followers numerosi della ragazza e gli utenti che le scrivono continuamente.

VITTORIA E GIORDANO: GLI INDIZI DI NILUFAR E GIULIA – Come tutti voi saprete Vittoria, Giulia e Nilufar sono state un trio di amiche molto affiatate per un po’. Guarda caso, peró, da quando circola la notizia della presunta relazione di Vittoria e Giordano, sia Nilufar che Giulia hanno cancellato tutte le foto con lei. “Non mi scrivete in direct di cose che non mi riguardano e non mi interessano”, ha dichiarato la Addati, riferendosi probabilmente a chi le segnalava di questa presenta storia di Giordano e Vittoria. Giulia Latini, invece, proprio ieri sera ha postato una IG Story nella quale dichiara: “quando vedi quanto cade in basso la gente”. Sarà rivolto proprio alla Deganello? Attendiamo altri indizi, magari una tra le tre ragazze coinvolte parlerà e ne sapremo sicuramente di più!