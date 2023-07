Samantha Curcio è stata una tronista di Uomini e Donne. La sua storia ha appassionato il pubblico in quanto la ragazza ha da subito, durante il video di presentazione iniziale, parlato del rapporto con il suo fisico e con l’alimentazione. Samantha è passata alla storia di Uomini e Donne come la tronista curvy, un messaggio il suo molto importante lanciato in un programma quotidiano: “Piacersi e accettarsi è un primo grande passo per amare se stessi”.

Dopo la fine del suo percorso ad Uomini e Donne e la storia d’amore andata male con il ragazzo scelto a fine trono, Samantha ha continuato ad essere presente sui social, mantenendo un rapporto diretto con i follower, come? Attraverso video e dirette con protagonisti dottori, psicologi, ginecologi e molti altri.

Nell’ultima storia su Instagram Samantha ha condiviso una sua foto in ospedale, creando preoccupazione e scompiglio tra i suoi follower: che cosa è successo?

Samantha finisce in ospedale: ecco perché

Dopo la condivisione della foto, Samantha ci ha tenuto a tranquillizzare i suoi fan: “State sereni, ho fatto un piccolo intervento all’utero, normale amministrazione per molte donne”.

Nello scatto Samantha si è mostrata in un letto di ospedale di una clinica ed anche in questo caso ha messo al centro il desiderio di voler mandare un messaggio motivazionale ai suoi fan, con un suo solito sorriso. Quanto l’influenza mediatica dell’ex tronista sta effettivamente riuscendo a dare il giusto sprint ai giovani? Una cosa è certa: quello che conta dopo la fine del percorso ad Uomini e Donne, è saper cavalcare l’onda.