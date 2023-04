Uomini e Donne è uno degli appuntamenti fissi di molte donne e non solo. Sono tante le storie d’amore appartenenti ai protagonisti di questo programma, che appassionano i telespettatori, riuscendo a mantenere negli anni, un livello notevole di attenzione. Tra le coppie che nascono e quelle che si sfasciano, non mancano mai liti e discussioni, animate dagli opinionisti fissi: Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Nicole, Andrea e il bigliettino di troppo

Tutto è partito grazie alla confessione di Riccardo Guarnieri, protagonista da anni del trono over, il quale ha raccontato di aver visto, durante un ballo, uno scambio di un bigliettino tra la tronista Nicole ed il suo corteggiatore Andrea. La tronista si è subito giustificata, raccontando che non pensava potesse essere cosi grave questo gesto, lasciando tutti, compresa la De Filippi, a bocca aperta. Maria ha subito invitato gli altri corteggiatori a fare riflessione su un aspetto importante: “Nicole non ci ha pensato un attimo a tenere per se questo gesto segreto“.

Ecco il contenuto del biglietto

Questo passaggio non ha scatenato solo la rabbia dei corteggiatori e della presentatrice, ma anche quella di Gianni Sperti che è subito intervenuto sottolineando la scorrettezza in primis della tronista e poi del corteggiatore. Nicole ha confessato di avere ancora il bigliettino, il quale conteneva un messaggio chiaro: “Ti Voglio”. Gianni ha più volte ribadito che questi comportamenti mancano di rispetto a chi partecipa al programma e a tutta la redazione, un comportamento che non può e non deve passare in osservato.